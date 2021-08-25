البحرية التونسية تحبط محاولتى هجرة غير شرعية لـ57 شخصًا

أحبطت القوات البحرية التونسية، فجر اليوم الأربعاء، عملية هجرة غير شرعية لـ 34 شخصًا من جنسيات إفريقية مختلفة تتراوح أعمارهم بين 17 و40 سنة (17 من كوت ديفوار و3 من مالي و4 من غينيا و10 من السنغال) من بينهم 20 امرأة و4 أطفال، كانوا على متن قارب جنوب شرق الشابّة على بعد 24 كلم من السواحل التونسية، وأبحروا من سواحل العوابد بصفاقس.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التونسية أصدرته اليوم، أن وحدة أخرى من القوات البحرية تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية لـ 23 شخصًا أغلبهم من كوت ديفوار، تتراوح أعمارهم بين 17 و20 سنة، ومن بينهم 10 نساء و3 أطفال، شرق الشابّة على بعد 50 كلم من السواحل التونسية، وقد أبحروا من سواحل صفاقس منذ خمسة أيام.

وتمكنت وحدات الحرس البحري التونسي الجمعة 13 أغسطس من إنقاذ 98 مهاجرًا على بعد 4 أميال من ميناء جرجيس، تعطل مركبهم بعد أن أبحروا في عملية هجرة غير شرعية، ليلة أمس، من ميناء سبراطة الليبي في اتجاه السواحل الأوروبية.

جاء ذلك وفقًا لما أفاد به رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بمدنين، منجي سليم، وفقًا لما نقله راديو موزاييك التونسى.

وتضم هذه المجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 3 أطفال، 59 سودانيًا و19 سوريًا و7 مصريين و6 من بنجلاديش و3 من جامبيا، إلى جانب غينيين اثنين ونيجيري وتونسي.

وتم نقل المهاجرين إلى ميناء جرجيس، حيث تدخل الهلال الأحمر التونسي لتقديم وجبات سريعة من الأكل والشرب في انتظار توجيههم إلى العزل الصحي الإجباري.

كما أنقذت وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، الخميس الماضى، 74 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا على متن مركب معطب شرق الشابة على بعد 73 كم من الساحل.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، بأن المهاجرين صرحوا بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس بين يومي 9 و10 أغسطس الجاري، بنية اجتياز الحدود البحرية في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وتتراوح أعمار المهاجرين بين 8 أشهر و40 سنة، وهم 28 من الذكور و39 من الإناث، من بينهم امرأة حامل، و7 أطفال من بينهم رضيع، وفقًا لما نقله "راديو موزاييك" التونسي.

وينتمي المهاجرون إلى 8 جنسيات: 24 من غينيا و22 من كوت ديفوار و13 من مالي وغانيان اثنان وشخص من رواندا وستة من السنغال وأربعة كينيين واثنان من الكاميرون.