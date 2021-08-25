«الري»: فيضان نهر النيل أعلى من المتوسط

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة بها لجنة معنية بمتابعة فيضان النيل بشكل دورى، والفيضان هذا العام أعلى من المعدلات المتوسطة، وهذا الأمر شيء طبيعي لهيدرولوجيا نهر النيل التي تحدث كل عدة سنوات.

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة dmc، أن طبيعة مياه نهر النيل، أن الجزء الأكبر للمياه من الهضبة الإثيوبية، والجزء الباقى من الهضبة الاستوائية بدول كينيا وأوغندا وتنزانيا وغيرها، متابعا: "أي زيادة في النيل الأزرق الوارد من إثيوبيا أو الأبيض من الهضبة الاستوائية، تؤدي إلى زيادة المياه الواردة لمصر".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الرى أن مركز التنبؤ الموجود بوزارة الري شديد الأهمية، لأنه يعطي الفرصة للتنبؤ بحدوث الأمطار قبل هطولها بـ72 ساعة في أي منطقة بالجمهورية، تحسبا لمخاطر السيول، ولهذا يتم إخطار المحافظات المعنية لإعلان جاهزيتها لمواجهة السيول، مردفا: "نعمل منذ أكثر من 5 سنوات في هذا الأمر لحماية المنشآت من مخاطر السيول، لاسيما وأن السيول ليس لها كميات أو أماكن ثابتة في أي عام".