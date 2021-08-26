الخميس 26 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نجوم الأهلى والزمالك فى عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن
عزاء والدة أحمد حسن

حرص نجوم كرة القدم بمصر على تقديم واجب العزاء في والدة نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث حضر كل من، حسام غالي قائد فريق النادي الأهلي السابق واللاعب طارق حامد نجم نادي الزمالك وأيمن أشرف لاعب دفاع الأهلي وجمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق.

كما حرص كل من المطرب حكيم والفنان أحمد فهمي والإعلامي إبراهيم فايق على تقديم واجب العزاء في والدة اللاعب أحمد حسن أيضًا.

عزاء والدة أحمد حسن

كما حضر كل من الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني و الكابتن سيد معوض والكابتن فاروق جعفر والكابتن أحمد حسام ميدو والكابتن حازم إمام وغيرهم من نجوم كرة القدم.

 

وشيع أحمد حسن، جنازة والدته، بمشاركة المئات من أهالى مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، أمس الإثنين، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

 

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.

عزاء والدة أحمد حسن

وكان الكابتن أحمد حسن نجم الكرة المصرية و قائد منتخب مصر السابق قد أعلن  مساء يوم الأحد الماضي عن وفاة والدته عبر حسابه على فيس بوك حيث كتب: "أنا العين لاتدمع وأن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وانا اليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها .. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها .. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة..  رحلت الأمن والأمان اللهم أرزقها الفردوس الأعلى من الجنة وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

عزاء والدة أحمد حسن

وعقب صلاة الجنازة ردد الكابتن أحمد حسن والمصلين بعض الأدعية على روح المرحومة والدته وهي :"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم أنس وحدتها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا ..اللهم اغفر لها، اللهم اعتقها من فتنة القبر، وعذاب النار، اللهم إن كان محسناً, فزد فى حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم آنس وحدتها، وآنسه فى وحشتها، اللهم أنزلها منزلاً منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا".

احمد حسن سجد الشرطة حسام غالى الاهلى الزمالك طارق حامد جنازة

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وائل لطفي

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