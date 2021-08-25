«العقل والنص» جديد وزير الأوقاف مترجمًا إلى الإنجليزية

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة رؤية للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة كتاب:”العقل والنص لـ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مترجمًا إلى اللغة الإنجليزية.

يعالج الكتاب كثير من الإشكاليات الفكرية التي نشأت عن غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والمناقشة والتحليل.

ويؤكد أنه لا غنى عن إعمال العقل في فهم صحيح النص وفي تطبيقاته وفي إنزال الحكم الشرعي على مناطه من الواقع العملي.

ويبيِّن أن على الفقيه أن يلم بأحوال ومستجدات عصره ، وواقع الناس وعاداتهم وتقاليدهم، ليكون قادرًا على إنزال الفتوى على مظانها وظروف عصرها لا على مظان وأحوال عصور أخرى مختلفة.

كما أصدرت الهيئة كتاب: “ الفهم المقاصدي للسنة النبوية” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجما إلى اللغة الإسبانية.

يهدف الكتاب إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بصفة خاصة ، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غايتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية فيه.

ويقدم الكتاب قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته.

يكشف الكتاب أن بعض علمائنا الأوائل قد تنبهوا إلى أهمية التجديد ومراعاة متغيرات الزمان والمكان وفرقوا بين الثابت والمتغير ، وبين النص وشروحه، وكانوا أوضح رؤية ، وأكثر وعيا وشجاعة وإقداما على التجديد من كثير من علماء عصرنا.



ويؤكد الكتاب أن بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة قد قامت بقراءات انتقائية مجتزأة للتراث بما يخدم ايدلوجيتها، متجاهلين كثيرا من الأراء الواعية المستنيرة التي تتحتم علينا أن ننقب عنها وأن نقف عندها بآناة، بما يكشف زيف هذه الجماعات المتطرفة وقراءتها الانتقائيةالمغرضة من جهة ويضئ لنا طريق التجديد ويفتح لنا جانبًا كبيرًا من آفاقه الواسعة من جهة أخرى.