«حاول ضربها بعصا فأوقفته بسكين».. سيدة تشق بطن زوجها فى سوهاج

استمرارا لمسلسل الجرائم الزوجية، أقدمت ربة منزل على شق بطن زوجها بسبب خلافات فيما بينهما بمركز طما في سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز طما بورود إشارة من مستشفى طما العام بوصول (ا. م. ع - 48 عامًا - عامل - يقيم دائرة المركز)، مُصاب بطعنة نافذة بالبطن، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لخطورة حالته.

وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته (أ. ه - 36 عامًا - ربة منزل - تقيم بذات الناحية)، والتي اعتدت عليه بواسطة سكين بسبب خلافات أسرية قائمة فيما بينهما.

وأكدت التحريات نشوب مشاجرة ومشادة بين المجني عليه وزوجته، تطورت فيما بينهما، فقد حاول الزوج الاعتداء بالضرب على زوجته باستخدام عصا إلا أنها بادرته بالطعن، باستخدام سكين مطبخ، ما تسبب في إصابته.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.