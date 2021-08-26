«الزراعة»: لن نسمح بدخول أى موظف الوزارة بدون التطعيم ضد كورونا

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه لن يسمح بدخول أي موظف لديوان عام الوزارة الأحد المقبل دون وجود شهادة بالتطعيم من فيروس كورونا، حيث إن هناك لجنة من وزارة الصحة والسكان تقوم بعمليات التطعيم داخل وزارة الزراعة لتطعيم لقاح كورونا العاملين بالوزارة.



وقال السيد القصير، في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم تحصين أكثر من 1471 موظفًا بوزارة الزراعة في الديوان العام وجاري استكمال تحصين باقي الموظفين والعاملين بباقي القطاعات والهيئات والمراكز البحثية باللقاح ضد فيروس كورونا قبل دخول الموجة الرابعة التي من المقرر أن تبدأ أول أكتوبر المقبل.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة، التزام كافة العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، للحصول على اللقاح، للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تنسيق بين وزارتي الزراعة والصحة لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعمالاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان بالوزارة لن يتم السماح لأي موظف دخول الوزارة لم يحصل على التطعيم ووجود الشهادة الخاصة بذلك.



وكان قد تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بالوزارة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد فترة عملها أسبوع جديد، ينتهي الخميس.



وتقدم وزير الزراعة بالشكر إلى كافة الأطقم الطبية من أطباء وتمريض، لجهودهم المبذولة في حماية المواطنين من فيروس كورونا.