اجتماع الأربعاء الأسبوعى يستضيف شباب ملتقى لوجوس الأول

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حيث انضم شباب ملتقى لوجوس الأول إلى الاجتماع لحضور عظة قداسة البابا وفقًا لبرنامج الملتقى، متحدثًا عن "إنسان الله" وكيف يعيش الشاب كإنسان الله ويمجد اسمه.

واستمع قداسة البابا عقب انتهاء العظة إلى أسئلة الشباب وأجاب عليها، وكانت هناك فرصة للتحاور مع قداسته.

وملتقى لوجوس الذي يأتي بعنوان "التمتع بالجذور" من خلال الكنيسة والوطن، هو الملتقى الأول من نوعه حيث يشارك فيه حوالي 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري.

وانطلقت اليوم فعاليات اليوم الرابع، لملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويشارك في الملتقى 200 من الشباب والشابات، ممثلين عن إيبارشيات القطر المصري، ويأتي بعنوان "التمتع بالجذور" ويهدف إلى جعل هؤلاء الشباب سفراء للفرح، كما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمته في حفل الافتتاح، مساء الأحد.

ويعد الملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر، حيث أقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من ايبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المهجر تحت شعار "العودة للجذور" لربطهم بالجذور في كنيستهم وبلدهم الأم.