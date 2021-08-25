«اتحبسنا في لبنان وقت الحرب».. ماذا فعلت مريم فخر الدين لفؤاد المهندس وشويكار؟

تعرض الكثير من الفنانين لمواقف صعبة خلال مشوارهم الفني، خاصة في فترة العدوان الإسرائيلي على مصر في 5 يونيو 1967، فقد تعرض كلًا من فؤاد المهندس وشويكار ومعهم حسن مصطفى لأزمة كبيرة بعدما تركهم المنتج في لبنان عقب أنباء إعلان الحرب، وانقذتهم من تلك الأزمة الفنانة مريم فخر الدين، وهو ما روته النجمتين الراحلتين شويكار ومريم فخر الدين خلال استضافة الاخيرة في برنامج ساعة صفا بصحبة الفنانة صفاء أبو السعود.

قالت شويكار خلال مداخلتها في البرنامج :"كنا في لبنان أنا وزوجي في ذلك الوقت فؤاد المهندس، ولم تكن تجمعني بالفنانة مريم فخرالدين علاقة صداقة قبل ذلك اليوم، وكانت حرب 1967، قد بدأت وبدء العدوان الإسرائيلي على عدد من الدول العربية من بينها مصر، وكنا في ذلك الوقت أنا وفؤاد المهندس وحسن مصطفى في لبنان، وفجأة أختفى المنتج وصاحب الشقة التي نقيم فيها بلبنان ولم نجد أحد، ومخزون الطعام الموجود في الشقة نفذ وأصبحنا نحن الثلاثة بلا طعام ولا شراب ولا حتى نملك في تلك اللحظة وسيلة تعيدنا لمصر بعد توقف حركة الطيران، وفي هذه الأجواء الصعبة وجدنا جرس باب الشقة، وحينما توجهت وفتحت الباب وجدتها أمامي وتسأل عن أحوالنا ولم أكن قادرة على الاستيعاب فهذا كان لقائنا الأول، ولم تأتي بأيديها فارغة وإنما جاءت معها عدد من الشنط محملة بخيرات كثيرة فاكلنا وشربنا وقالت لنا أنها تعلم الظروف، وتعلم أن المنتج والمخرج هربوا وقالت لنا أنها ستظل معنا ولن تتركنا حتى عودتنا لمصر، وهو موقف لا نستطيع نسيانه".

وروت مريم فخر الدين تفاصيل ما حدث في تلك الفترة وقالت:"كنت قد سافرت إلى لبنان لإتمام زواجي من الفنان اللبناني فهد بلان، ولم أكن قد أنهيت شهور العدة من الدكتور محمد الطويل، وجاء إلى لبنان ليأخذ أبني بعد علمه بقرار زواجي من فهد بلان، وكنت وحيدة في ذلك الوقت، وكان المنتج الذي أعمل معه أيضًا قد هرب وكنت وحيدة، ولكني عرفت أن شويكار وفؤاد المهندس وحسن مصطفى موجودين، نعم لم اكن املك أموال، لكن فهد بلان في بلده يستطيع مساعدتنا، وفي ذات الوقت لا يستطيع أحد أن يتحدث عني بشكل سيء فأنا أقيم مع اسرة مصرية وهم شويكار والمهندس ومعانا صديق فوجودنا في مكان واحد جميعًا في تلك الظروف أمر طبيعي، وكان فهد بلان لم يكن يعرف أننا جميعًا لا نملك أي نقود، وحينما أخبرته أن يشترى بعض الأشياء زيارة منزلية للأصدقاء المصريين أحضر من محل تحت المنزل ويسكي وكوكاكولا، فكان فؤاد المهندس يضع الويسكي في الصباح في حقيبة سمراء ويستبدلها بطعام حتى نستطيع أن نأكل جميعًا وظل الوضع لفترة حتى عادت حركة الطيران".