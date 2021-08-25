207 آلاف مواطن يتلقون لقاح كورونا بكفر الشيخ

قال الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه فى ضوء خطة الدولة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، فقد بدأ التطعيم خلال هذا الأسبوع بالهيئات المختلفة من خلال فرق التطعيم المتنقلة، إذ بدأ التطعيم بكلية طب الأسنان بجامعة كفرالشيخ، مرورًا بنادي القضاة كفر الشيخ ودسوق، ووصولًا بالتربية والتعليم وشركة المياه.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أن عدد الحاصلين على اللقاح بمحافظة كفرالشيخ حتى اليوم قد بلغ 207 آلاف مواطن تقريبًا، لقاح جونسون 11254 مواطنًا، لقاح أسترازينيكا 95977 مواطنًا، لقاح سينوفارم 57867 مواطنًا، لقاح سينوفاك 41767 مواطنًا.

ومراكز التطعيم الثابتة هي مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوه المركزي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين المركزى، مستشفى سيدى سالم المركزى، المركز الطبي بكفر الشيخ، مستشفى سيدى غازى المركزى، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبى بالحامول، مستشفى برج البرلس المركزي، المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بكفر الشيخ، مستشفى العبور بكفر الشيخ.

ومراكز التطعيم الخاصة بالمسافرين: مكتب صحة سيدي طلحة بكفر الشيخ، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدي سالم، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة فوه، مكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، المركز الطبي ببيلا، المركز الطبي بالحامول، المركز الطبي ببلطيم، بالإضافة إلى الفريق المتحرك بمركز شباب كفر الشيخ.

فيما كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، لتقديم كافة التسهيلات لتلقي كل العاملين بالتعليم بالمحافظة لقاح كورونا "معلمين، إداريين، عمال، فنيين"، بالمدارس والإدارات وبالمديرية، وذلك حسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء من أجل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكليف أعضاء التطوير التكنولوجي بـ2233 مدرسة بـ13 إدارة تعليمية تسجيل أسماء العاملين على موقع وزارة الصحة والسكان، لتلقي اللقاح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، بتقديم كافة التسهيلات للعاملين بالتعليم، لتلقي اللقاح، ووجه الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتخصيص مدرستين بكل إدارة تعليمية، إحداهما للسيدات والأخرى للرجال، لتلقي لقاح كورونا، تيسيرًا على العاملين بالتربية والتعليم، كما وجه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بتحديد الفرق الطبية التي ستشارك في التيسير على المعلمين للحصول على اللقاح.