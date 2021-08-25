الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الحضري وزيدان يقدمان واجب العزاء فى والدة اللاعب أحمد حسن بمسجد الشرطة

عزاء والدة أحمد حسن
عزاء والدة أحمد حسن

توافد عدد من نجوم الرياضة لأداء واجب العزاء في والدة اللاعب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق والمقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء اليوم وكان من أبرزهم الكابتن عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق وهادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق ومحمد زيدان.

وشيع أحمد حسن جنازة والدته، بمشاركة المئات من أهالى مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، أمس الإثنين، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

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عزاء والدة أحمد حسن

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.

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عزاء والدة أحمد حسن

وكان الكابتن أحمد حسن نجم الكرة المصرية وقائد منتخب مصر السابق قد أعلن مساء يوم الأحد الماضي عن وفاة والدته عبر حسابه على فيس بوك حيث كتب: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها.. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها.. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله.. خير الدنيا والآخرة.. رحلت الأمن والأمان اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنة واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

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عزاء والدة أحمد حسن

وعقب صلاة الجنازة ردد الكابتن أحمد حسن والمصلين بعض الأدعية على روح المرحومة والدته وهى :"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم انس وحدتها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا ..اللهم اغفر لها، اللهم اعتقها من فتنة القبر، وعذاب النار،اللهم إن كان محسناً, فزد فى حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ،اللهم آنس وحدتها، وآنسه في وحشتها، اللهم أنزلها منزلاً منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقاً.

احمد حسن الشيخ الحضري زيدان جنازة منتخب مصر

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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