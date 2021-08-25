الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيان صارم.. «كاف» يرفض منع اللاعبين الأفارقة من المشاركة مع منتخباتهم

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بيانًا حول منع اللاعبين المحترفين الأفارقة من الانضمام لمنتخباتهم، من أجل خوض تصفيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها 2022 في قطر.

وقال الكاف في بيانه الصادر اليوم الأربعاء "لاحظ الاتحاد الإفريقي الظروف الحالية السائدة في بريطانيا، فيما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول إفريقية بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية المقبلة".

وأضاف "يحث الكاف نيابة عن جميع الاتحادات الإفريقية الأعضاء واللاعبين، الحكومة البريطانية على تقديم الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل، لتمكين اللاعبين الأفارقة من خوض تصفيات كأس العالم مع منتخباتهم".

وتابع الكاف "الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين، في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين، كما أن الظروف في البلدان الأفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات، أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليًا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقًا".

وواصل "يود الكاف التأكيد مجددًا على أن المباريات المقبلة ستُقام وفقًا للبروتوكولات الصارمة التي طورها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتم تطبيقها في جميع أنحاء العالم، كما كان الحال في فترات الأجندة الدولية السابقة والبطولات القارية التي تم تنظيمها بنجاح دون أي إصابات".

وتابع: "لقد أثبتت هذه البروتوكولات الآن بما لا يدع مجالاً للشك أنها تخفف من مخاطر الإصابة، ولذلك فإن الكاف يناشد على وجه السرعة اتحاد كرة القدم الإنجليزي والحكومة البريطانية أن تطبق على إفريقيا، نفس المعاملة المطبقة على أوروبا بموجب مبدأ المساواة".

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