الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

روائع أفلام «الإسكندرية السينمائي» بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأحد

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية

تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في السادسة مساء الأحد المقبل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، حفل توقيع كتاب "روائع مهرجان الإسكندرية السينمائي" تأليف الناقد السينمائي الدكتور وليد سيف الذي سيتحدث عنه والأفلام التي يضمها الكتاب بين ضفتيه، وتدير اللقاء الإعلامية سارة سراج.

ويتناول الكتاب عدد من الأفلام المهمة التي شاركت في المهرجان منها الفرنسي "باري"، والبوسني "سيرك كولومبيا"، والإسباني "قمر فى زجاجة"، والإيطالى "أبيض وأسود"، والسوري "مطر حمص" فضلا عن "مولان روج" الذى نجح مهرجان الإسكندرية اقتناص عرضه الأول فى المنطقة فى ذروة نجاحه.

وقال مؤلف الكتاب الدكتور وليد سيف في تصريحات صحفية، إن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط له دور كبير فى إلقاء الضوء على سينما الإقليم، والكشف عن مواهبها الجديدة، والمساهمة فى تشكيل خريطتها، وتوضيح مؤشرات صعودها وهبوطها من بلد لآخر، موضحا أنه أيضا كان ولا يزال متنفسا حقيقيا لعشاق السينما فى مصر والإسكندرية، حيث يسعون إلى تنويع ثقافتهم السينمائية بعيدا عن السينما الأمريكية التى تغرق الأسواق ومتواجدة بكافة دور العرض على مدار العام.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور وليد سيف بتوقيع نسخ الكتاب للحضور، في ختام الحفل.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي اقيمت دورته الأولي في سبتمبر 1979، وتقام دورته السابعة والثلاثين خلال الفترة من 21 حتى 29 سبتمبر المقبل دورة المخرج الكبير علي بدرخان.

إلى جانب ذلك قدم مهرجان الإسكندرية خلال الدورات السابقة 87 كتابا عن قضايا وشخصيات أثرت الحياة الفنية والسينمائية في الوطن العربي بأقلام كبار كتاب ونقاد السينما، وهو ما يعد مكتبة سينمائية مستقلة.

جدير بالإشارة إلى ان وليد سيف وليد سيف ناقد وسينارست مصري. حصل على الدكتوراه في النقد السينمائي من أكاديمية العلوم الروسية عام 1998. وأصبح أستاذ النقد السينمائى والتليفزيونى بأكاديمية الإعلام الدولية.

 تولى عدة مناصب سينمائية منها: رئيس مهرجان الإسكندرية عام 2012 ومدير مهرجان جمعية الفيلم 2007 والمستشار الإعلامي لمهرجان الإتحاد الأوروبي 2006 ورئيس قصر السينما ورئيس تحرير سلسلة مطبوعات آفاق السينما. كتب للسينما أفلام روائية منها "الجراج" و"اغتيال فاتن توفيق" و"المشمهندس حسن". حصل على عدد من الجوائز منها جائزة مهرجان قليبية السينمائي بتونس عن تأليف وإخراج الفيلم التسجيلي ( بدون تعليق ) إنتاج جمعية الفيلم 1986 .حصل فيلم الجراج من تأليفه على 28 جائزة محلية ودولية. كما نال شهادة تقدير من وزير الثقافة عن أدائه كمدير لقصر السينما عام 2004، وشهادة تقدير من هيئة قصور الثقافة عن مجمل أعماله 2006.

هبوط عرض مهرجان البحر المتوسط المجلس الإسكندرية سوري المصرية تشكيل المقبل جمعية السينمائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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