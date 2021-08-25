المشدد 5 سنوات لخاطفي طفل في الدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات في القضية رقم 13303 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1156 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة خطفا طفلا من قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة ، بعد أن اختطفوه واحتجزوه لمدة 9 أيام داخل سيارة نقل بصندوق.

وحكمت المحكمة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد لكل من حمدي أ. ش. 42 سنة صنايعي مراتب، ومقيم قرية بلجاي دائرة المركز وله محل إقامة في قرية «زاوية جروان مركز الباجور بمحافظة المنوفية، ونجل شقيقته هاني خ. ص. 34 سنة سائق، ومقيم قرية بي العرب - الباجور – بمحافظة المنوفية، بخمس سنوات لأنهما في يوم 15 يونيو 2021، خطفا الطفل متولي م م 6 سنوات، حال لهوه بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمسكنه في قرية «بلجاي».

وترجع أحداث واقعة الضبط بعد أن تمكن فريق البحث بتوجيهات اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من كشف غموض الحادث، وتبين أن المتهم الأول اتفق مع نجل شقيقته علي اختطاف المجني عليه ومساومة أهله لإطلاق سراحه عقب ذلك، وحضر الأخير له يوم الواقعة بالسيارة قيادته ربع نقل بصندوق مغلق، بعد أن استدرج الأول المجني عليه بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه، وقاما باصطحابه داخل صندوق السيارة وتوجه به الأخير بالسيارة قيادته إلى محل إقامته وإخفائه بمسكنه بالقرية سكنه لحين مساومة أهليته لدفع مبلغ دية لإطلاق سراحه.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، حيث تم الدفع بمأمورية تنسيقا وفرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وتم ضبط الأخير بمسكنه وتحرير الطفل وتبين سلامته وعدم وجود إصابات به كما أمكن ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.