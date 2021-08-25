أنشطة جناح الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب بالإسكندرية

توافد رواد معرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمكتبة الإسكندرية على جناح الأزهر الشريف، لالتقاط صور تذكارية مع صور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتفقد جناح الأزهر وأركانه المتنوعة.

وعبر زوار جناح الأزهر عن حبهم وتقديرهم للإمام الأكبر ودوره في بيان صحيح الدين، ومواقفه الإنسانية التي تعبر عن سماحته وبساطته، واهتمامه ورعايته للطلاب المتفوقين والمبتكرين، مؤكدين أن ما يشهده التعليم الأزهري من إقبال كبير هو نتيجة طبيعية لجهود الإمام الطيب في تطوير التعليم بالأزهر.

وأشاد زوار الجناح بتنوع أركانه وتقديمه محتوى وأنشطة تناسب مُختلِف الأعمار حيث يتكون الجناح من ركن التربية الفنية وركن مجلة نور للأطفال وركن الخط العربي وركن قطاع المعاهد الأزهرية وركن الفتوى ومنفذ بيع الكتب، وركن المكتبة والمخطوطات، وركن المركز الإعلامي.

وشهد ركن الخط العربي المقام في جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، لليوم الثامن على التوالي، إقبالا كبيرا من الزوار، الذين اصطفوا في طوابير، لتعلم فنون الخط وكتابة أسمائهم على بطاقات تذكارية والاحتفاظ بها.

أوضح الخطاط والفنان التشكيلي، إسماعيل عبده، أن ركن الخط العربي يقدم ورشا لتعليم فن الخط لجميع الأعمار، مؤكدا أن هناك استجابة كبيرة من قبل الأطفال في تطبيق ما يتعلموه، كما نقدم لهم هدايا رمزية عبارة عن بطاقات مكتوب عليها أسمائهم بالخط العربي المزخرف، مما يولد حالة من الفرحة لديهم، وحرص كبير على زيارة جناح الأزهر بشكل مستمر.

تأتي مشاركة الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته منذ الإثنين الماضي، وتستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري بعد مشاركة ناجحة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي قدم فيه الأزهر الكثير من الخدمات والأنشطة النوعية والندوات الافتراضية خلال أيام المعرض سواء ما يتعلق منها بالجانب العلمي والتوعوي أو ما يتعلق بالأنشطة الفنية والتنموية.