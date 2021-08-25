نور وكرمان.. وكهف الإخوان

قبل انقضاء مهلة الثلاثين يومًا، التى نص عليها الدستور التونسى، قرر الرئيس قيس سعيد، كما كان متوقعًا، تمديد التدابير الاستثنائية، التى تقضى بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن كل أعضائه «إلى غاية إشعار آخر». وعليه، أظهر «الإخوان» أنيابهم، وأخرجوا عملاءهم من الكهف، بعد أن فشلوا فى حشد الداخل والاستقواء بالخارج.

بلسان زعيمها، راشد الغنوشى، رئيس البرلمان المجمّد، هاجمت «حركة النهضة» الإخوانية قرار التمديد ووصفته بأنه «خرق جسيم للدستور». ومن الكهف، خرج كيان اسمه «المجلس العربى»، ليصدر بيانًا عنوانه «مع الشعب التونسى ضد الانقلاب وضد المؤامرات الخارجية»، يحمل توقيعى «الأستاذة توكل كرمان والدكتور أيمن نور، نائبى الرئيس». واكتفى المنصف المرزوقى، الذى وضعاه على رأس ذلك الكيان، بنشر البيان فى حسابه على «فيسبوك»!.

ثلاثة مشبوهين فقط أعلنوا عن تأسيس هذا الكيان، فى ٢٦ يوليو ٢٠١٤: التونسى عماد الدائمى، الذى قال إن الهدف من تأسيسه هو «تجميع كل القوى الثورية فى بلدان الربيع العربى من أجل إنجاح مسار التحرر والتغيير فى كامل المنطقة». واليمنية توكل كرمان، التى دعت «كل الحالمين بالديمقراطية والسلام والحرية وحكم القانون، أفرادًا وأحزابًا وجمعيات مدنية، إلى الالتحاق بهذه المبادرة حماية للربيع العربى». والمدعو أيمن نور، الذى زعم أن لهذا الكيان «هيئة تأسيسية» و«مجلس أمناء» و«مجلس خبراء» و«أمانة عامة» مقرها تونس.

فى ذلك اليوم، نشرت توكل كرمان فى حسابها على «فيسبوك» صورة تجمع الثلاثة مع المرزوقى «أثناء زيارة الهيئة التأسيسية»، واقترحت أن يكون «رئيسًا شرفيًا»، غير أن البيان التأسيسى خلا من اسم الأخير. ثم نشرت «الجزيرة نت» فى ١٨ مارس ٢٠١٥، أن تونس شهدت «مبادرة تأسيس المجلس العربى للدفاع عن الثورات والديمقراطية، برئاسة الرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى، يعاونه نواب ثلاثة»، وفى ٢٦ يناير ٢٠١٦، نشر المرزوقى فى حسابه على فيسبوك «نداء» من أحد مخيمات اللاجئين السوريين، على الحدود التركية السورية، يطالب فيه «الدول العربية خاصة الغنية منها» بفتح «الأبواب والقلوب» للسوريين. ولم يظهر فى الصور المرفقة، غير المذكور ونوابه الثلاثة وياسين أقطاى، مستشار الرئيس التركى!.

على فترات، ظل ذلك الكيان الوهمى يخرج من الكهف، أو الثلاجة، ليصدر بيانًا أو يعقد مؤتمرًا. وبعد أن تم اختصار اسمه إلى «المجلس العربى» فقط، عقد مؤتمرًا عنوانه «عرب المستقبل، يومى ١٦ و١٧ مارس ٢٠١٩، فى إسطنبول، شارك فيه إلى جانب الثلاثة ورابعهم، أحمد طعمة رئيس «حكومة الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية»، والسودانى غازى صلاح الدين العتبانى، إضافة إلى عصام حجى وعلاء صادق، اللذين يحملان الجنسية المصرية.

عدد أعضاء ذلك الكيان الوهمى، إذن، لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، أو الاثنتين على الأكثر، و«سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم»، لكن الثابت هو أن كل الذين ظهرت أسماؤهم هاربون من دولهم، باستثناء المرزوقى، الذى يتنقل بين بلده تونس وقطر وتركيا، إضافة إلى فرنسا، التى يحمل كل أفراد أسرته جنسيتها، والدائمى الذى تقيم كل عائلته بالخارج، وانتقد، الجمعة الماضى، تعطيل إجراءات سفر زوجته وأبنائه، لمدة ساعة، قبل مغادرتهم مطار تونس قرطاج الدولى.

هرب الدائمى من تونس سنة ١٩٩١، وحصل سنة ١٩٩٦، على اللجوء السياسى فى فرنسا. وهناك اختاره المنصف المرزوقى أمينًا عامًا لـ«حزب المؤتمر من أجل الجمهورية». وحين وضع الإخوان الأخير على مقعد رئيس الدولة اصطحب معه الأول، رئيسًا للديوان، كما اصطحبه أيضًا فى حزب «حراك تونس الإرادة»، الذى أسسه، فى ديسمبر ٢٠١٥. وللمذكور شقيقان، الأول هو منير الدائمى، مدير معهد الجزيرة للإعلام «مركز الجزيرة للتدريب والتطوير سابقًا»، ويقيم فى قطر، والثانى هو عبدالمنعم الدائمى، كان مديرًا لفرع منظمة الإغاثة الإسلامية فى تونس ويرأس جمعية «تونس الخيرية». والثلاثة كشف تقرير أعدته لجنة «التحاليل المالية» التابعة للبنك المركزى التونسى، عن تلقيهم تحويلات مالية ضخمة، بالمخالفة للقانون، من قطر وبريطانيا، تحت عناوين إنسانية مثل الإغاثة ومقاومة الفقر ومساعدة المحتاجين.

.. وتبقى الإشارة إلى أن المرزوقى، كتب فى ١٢ أغسطس الجارى أنه لم يستغرب «الفرحة العارمة التى شهدتها شوارع البلاد»، مؤكدًا أنه كان يعرف «عمق كره الشارع للطبقة السياسية المتصارعة داخل معرّة البرلمانات». والأكثر من ذلك أنه وصف «حركة النهضة» بأنها «العجلة الخامسة للثورة المضادة والحليف الثابت والشريك الحريص لأحزاب الفساد التى تتالت على الساحة السياسية». ما يجعلك تتشكك فى قواه العقلية، وتتعجب من صمت الدولة التونسية على كونها «المقر الدائم» لذلك الكهف، أو الكيان الوهمى، الذى تم وضع المذكور على رأسه.