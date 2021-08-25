نجوم الكرة يتوافدون على عزاء والدة أحمد حسن (صور)

توافد نجوم الكرة، مساء اليوم، على عزاء والدة أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، بساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وتوفيت والدة أحمد حسن في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الماضي، وشيعت الجنازة بمشاركة المئات من أهالي مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن

عزاء والدة أحمد حسن