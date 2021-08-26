ليست حكرًا على النساء.. قصة عمليات التجميل الرجالى

أصبحت عمليات التجميل من الأمور التي تشغل بال الكثير من الرجال، فلم تعد حكرًا على النساء فقط، بل استقطبت الكثير من الرجال.

وتعتبر الفئة العمرية الأكثر إقبالا على التجميل بالنسبة للرجال هم ما فوق عمر الـ30 عاما، إلا أنه في الوقت نفسه هناك زيادة في إقبال من هم فوق الـ20 عاما، بسبب وهم الحصول على الجسم المثالي.

في التقرير التالي نسلط الضوء على عمليات التجميل الأشهر بين الرجال، بالإضافة إلى أكثر المشاهير الذين أقبلوا على هذه الخطوة.

30 % نسبة زيادة عمليات التجميل لدى الرجال

ونشر موقع "ديلي ميل" إحصائية تشير إلى أن عمليات التجميل استقطبت 30% من الرجال، حيث يسعى الكثير من الرجال للبحث عن الجمال والرشاقة.

وتعتبر عمليات إنقاص الوزن والنحت من أكثر عمليات التجميل الذي يسعى إليها الرجال، بالإضافة إلى عمليات التجميل الخاصة بتحسين الصحة الجنسية.

كما أن حقن البوتكس، وعمليات الوجه من العمليات التي جذبت الكثير من الرجال، بالإضافة إلى الفيلرز بنسبة 10%، حيث يعد استخدام الليزر في إزالة الشعر و تقشير الجلد الميت من أنواع عمليات التجميل الكثيرة والمتنوعة التي يسعى علية الكثير من الرجال.

مشاهير خضعوا لعمليات التجميل

أحمد سعد

يعد أحمد سعد من المشاهير الذين خضعوا لأكثر من عملية تجميل في الوجه، آخرها عملية بالفك والتي تعرف بـ"نحت الفك"، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما كان للفنان تامر حسني نصيب كبير من عمليات التجميل، بدءًا من نحت الجسم، إلى نحت الوجه، وكانت عملية "طابع الحسن" آخرها، وهي عبارة عن نحت بـ"الذقن.

ما السبب النفسي الذي يدفع الرجال لخوض تجربة عمليات التجميل؟

عادة ما ترتبط عمليات التجميل بالسيدات، حيث يروج لمراكز التجميل عن طريق الفتيات لجذبهن للمراكز التجميلة، الأمر الذي لم يتركه الرجال وأصبح لهم العمليات الخاصة بهم.

وعن لجوء الرجال للعمليات التجميلية، أكد الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، أن السبب يرجع إلى زيادة نسبة الخوف من السن، مضيفا أن المشاهير يخشون العدو الأكبر وهو التقدم في العمر، الأمر الذي يدفع الكثير منهم سواء كانوا رجال أو نساء، إلى العمليات التجميلية.