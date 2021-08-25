مصر تفتح معبر رفح غدًا.. وانتظام العمل بدءًا من الأحد

قررت مصر فتح معبر رفح البري، غدًا الأحد، في اتجاه الدخول إلى قطاع غزة المحاصر.

تفاصيل إعادة فتح معبر رفح

وقالت سفارة دولة فلسطين بمصر، مساء اليوم، الأربعاء، إن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري، غدًا الخميس، في اتجاه واحد من مصر إلى قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أنه سيتم إعادة انتظام العمل بمعبر رفح في الاتجاهين بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وتوجه السفير الفلسطيني دياب اللوح بالشكر للسلطات المصرية لتذليل الصعاب أمام شعبنا الفلسطيني، وتيسير سبل العودة إلى غزو، وانتظام حركة المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.