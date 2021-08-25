الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تدعو السيدات لمتابعة الحمل بمبادرة دعم صحة الأم والجنين

مبادرة دعم صحة الأم
مبادرة دعم صحة الأم والجنين

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على السيدات الحوامل الانتظام في زيارة الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين خلال فترة الحمل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المتابعة أثناء الحمل تساعد في الاكتشاف المبكر للأمراض المنتقلة من الأم للجنين (الالتهاب الكبدي B - بكتيريا الزهري - فيروس نقص المناعة البشري).

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن الوحدات الصحية تستقبل السيدات يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأكدت الوزارة تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمي الخدمة بـ مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

ولفتت الوزارة إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع سير العمل بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، موجهة بزيادة عدد الأجهزة الطبية المستخدمة بالمبادرة للكشف على الأطفال بجميع الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم فحص حوالي 1.5 مليون طفل، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

وتابعت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت على تكثيف الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة بكافة المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكدة على ربط قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرات بـ المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للميكنة والتحول الرقمي.

وزارة الصحة والسكان مبادرة الأم والجنين الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

بعد التتويج بالدورى.. مفاجآت فى قائمة الراحلين عن الزمالك

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

الزمالك يتسلم درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل