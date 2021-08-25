الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«جامعة الأزهر» يهنئ الأطباء المثاليين ويرحب بالعمداء الجدد

تكريم مجلس جامعة
تكريم مجلس جامعة الأزهر

قدم مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعه الشهري اليوم، التهنئة إلى علماء الطب بجامعة الأزهر، الذين تم تكريمُهم في الاحتفال السنوي للنقابة العامة لأطباء مصر، ومنحُهم لقب «الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية»، إضافة إلى درع النقابة وشهادة تقدير؛ اعترافًا بجهودهم وتفانيهم في خدمة المواطن المصري ورفع شأن المهنة، وتعميقًا للمُثُل والقيم الإنسانية النبيلة.

شمل التكريم د.حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، والدكتور حمدي بدراوي، والدكتور ماجد الأنصاري، والدكتور مصطفى حجاب، والدكتور ياسر حلمي، والدكتور محمد هشام أنور.

كما قدَّم مجلس جامعة الأزهر التهنئة للدكتور الحسيني جميل، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لجراحة القلب؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للمجلس العلمي للزمالة المصرية في تخصُّص «جراحة القلب والصدر» .

وهنَّأ مجلس الجامعة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب بنين؛ لتكريمهم من الجمعية المصرية لجراحة العظام، كما هنَّأ الدكتور علاء جانب، أستاذ الأدب والنقد في كلية اللغة العربية بالقاهرة، مستشار نائب رئيس جامعة الأزهر للأنشطة الطلابية، والحاصل على لقب «أمير الشعراء» بمناسبة فوزه بالمركز الأول في مسابقة «كتارا» الشعرية.

من ناحية أخرى، قدَّم المجلس التهنئة إلى عمداء الكليات الجدد؛ بمناسبة انضمامهم إلى مجلس الجامعة، كما قدَّم خالص العزاء والمواساة إلى الدكتورة نهلة متولي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى زوجها، سائلين المولى- عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

مجلس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الطبيب المثالي القيم الإنسانية النبيلة محمود صديق

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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