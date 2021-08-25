الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من حكم بالسجن 15 سنة في حلوان

حبس
حبس

تمكنت الدورية الأمنية بقسم شرطة حلوان، من القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن لمدة 15 سنة، في جناية حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من ضباط قسم شرطة حلوان، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، وأثناء السير بشارع صالح صبحي دائرة القسم، اشتبهوا في "مكرم أبو زيد"، 45 سنة، عاطل ومقيم عزبة زين- شارع الجبلاية، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض "موازه"، وقطعة صغيرة من جوهر الحشيش المخدر.

وبالكشف الجنائي على المتهم تبين أنه مطلوب في الجناية رقم 5630 لسنة 2012، بتهمة حيازة سلاح ناري، ومحكوم عليه بالسجن 15 سنة، وتم اقتياده لديوان القسم. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سلاح نارى بدون ترخيص الداخلية أمن الإسماعيلية مركز شرطة قوة أمنية تحقيقات وزارة الداخلية

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الانحياز للقيمة

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