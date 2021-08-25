بعد تصدره التريند.. مَن هو اللاعب البارالمبى إبراهيم حمدتو؟

تصدر اسم اللاعب إبراهيم حمدتو، لاعب المنتخب الوطني البارالمبي لتنس الطاولة، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بسبب مشاركته الأولى اليوم في مباراة تنس الطاولة، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، إلا أنًّ الحظ لم يحالفه، ليخسر المباراة أمام الكوري كاي هونج باربك بثلاثة أشواط، وجاءت النتائج كالتالي: (6-11)، (4-11)، (9-11).

"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن حمدتو في السطور التالية:-

اسمه بالكامل إبراهيم الحسيني عبد الخالق حمدتو.

إبراهيم حمدتو من مواليد 1 يوليو 1973.

انتمى في ميلاده إلى محافظة دمياط.

يقيم إبراهيم حمدتو في كفر سعد في محافظة دمياط.

في سن 10 من عمره تعرض لحادث قطار نتج عنه بتر للذراعين.

أول لاعب تنس طاولة في تاريخ أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك في المنافسات دون يدين.

يعتمد اللاعب إبراهيم حمديتو على أسنانه فقط أثناء اللعب.

كُرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم في عام 2017.

حصل على خمس جوائز حتى الآن في تاريخه من ممارسة تنس الطاولة.

أنشأ "حمدتو" جمعية "الحياة" للمعاقين حركياً بدمياط في العام 2011.

يجدر الإشارة إلى أن إبراهيم حمديتو خسر في أولى مباراته في بطولو طوكيو البارالمبية، ويذكر أن إبراهيم حمدتو هو اللاعب الوحيد الذي يلعب تنس الطاولة عن طريق فمه، كما حصل على العديد من البطولات المحلية والدولية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وتقدم الجمعية مساعدات لذوي الإعاقة من أعضائها حيث قامت بتوزيع أكثر من اربعين كرسيا متحركا وكرسي كهربائي منذ اشهارها، كما ساعدت عددا من الاسر الفقيرة بتوزيع ملابس وادوات مكتبية في بداية العام الدراسي، إضافة لتوفير احتياجات رمضان للاسر المحتاجة بجانب تنظيم رحلات وبرامج ترفيهية لاعضاء الجمعية.