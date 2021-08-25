بعد اجتماع طارئ.. «صناعة السينما» ترفع تحفظاتها على «أسعار التصوير الجديدة» لوزيرة الثقافة

عقدت منذ ساعات غرفة صناعة السينما اجتماعا عاجلا وطارئا استمر لعدة ساعات بحضور كل من أعضاء الغرفة ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة ونقيب المهن السينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وهي الجهات المعنية والمنوطة بكل ما يتعلق بالأعمال السينمائية والدرامية والسمعية والبصرية، لمناقشة اللائحة التي أصدرتها محافظة القاهرة الصادرة بشأن رسوم التصوير بشوارع القاهرة والتى تتضمن تحصيل 15 ألف جنيه في الساعة، أو 100 ألف جنيه للتصوير في اليوم كامل، نظير تصوير إعلانات أو مشاهد سينمائية بأبنية وشوارع وجراجات المحافظة.

وتم إعداد خطاب ضم جميع التحفظات على تلك اللائحة التي وضعها محافظ القاهرة وتم رفعها فورا إلى وزير الثقافة وطلب منها التدخل مع الجهات المعنية والمسؤولين في هذا الشأن باعتبارها الوزيرة المنوط بها كل ما يتعلق بالثقافة والفنون.

وأكد الحاضرون على مناقشة أي تصورات أو حلول لا يمكن أن يتم اتخاذها في غياب الجهات المعنية المتعلقة بهذا الشأن وأن المجتمعون يؤكدون على ضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي.

وجاء ذلك بعدما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قرارا جديدا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة.

وقالت المحافظة في القرار الصادر: "فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة. فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها".

وأعلنت المحافظة الرسوم بعد اعتمادها من المحافظ على النحو التالي:

- تحصيل رسوم بواقع ١٥ ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير

- تحصيل رسوم بواقع ١٠٠ ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير

ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.

الجدير ذكره أنه قد انتعشت السينما المصرية خلال الأسابيع الماضية وارتفعت إيرادات الأعمال المعروضة بشكل ملحوظ مما دفع الصناع لطرح عدد من الأعمال السينمائية ضخمة التكلفة كما أعلن عدد كبير من الصناع وضع الأفلام على خريطة العرض السينمائي خلال الفترة القادمة.