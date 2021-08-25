ضبط سائق توك توك بحوزته كمية من الهيروين في التبين

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين، في ضبط سائق توك توك قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر علي المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات معاون مباحث قسم شرطة التبين، عن إتجار "م.خ"، 35 سنة، سائق توك توك، في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل تواصله مع الزبائن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.