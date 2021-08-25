الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق توك توك بحوزته كمية من الهيروين في التبين

ضبط سائق توك توك
ضبط سائق توك توك

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة التبين، في ضبط سائق توك توك قبل ترويج كمية من الهيروين المخدر علي المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات معاون مباحث قسم شرطة التبين، عن إتجار "م.خ"، 35 سنة، سائق توك توك،  في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل تواصله مع الزبائن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

قسم شرطة المعمل الجنائي مواد مخدرة هيروين ضبط توك توك تحقيقات هاتف محمول معاون مباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

بيان صارم.. «كاف» يرفض منع اللاعبين الأفارقة من المشاركة مع منتخباتهم

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل