الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مالك معرض سيارات بتهمة التحرش بفتاة فى العمرانية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مالك معرض سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمة التحرش بفتاة وملامسة مناطق حساسة من جسدها.

البداية، ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من فتاة، 20 عاما، تتهم مالك معرض السيارات التي تعمل لديه بالتحرش بها وملامسة أعضاء من جسدها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة أثناء العمل داخل المعرض الذي  يملكه المتهم، حاول احتضانها ولامس أجزاء من جسدها، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يكن يدرك ما يفعله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

التحرش اغتصاب هتك عرض التحرش بفتاة معرض سيارات النيابة العامة بجنوب الجيزة قسم شرطة العمرانية مالك معرض سيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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