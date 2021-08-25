حبس مالك معرض سيارات بتهمة التحرش بفتاة فى العمرانية

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مالك معرض سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت له تهمة التحرش بفتاة وملامسة مناطق حساسة من جسدها.

البداية، ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من فتاة، 20 عاما، تتهم مالك معرض السيارات التي تعمل لديه بالتحرش بها وملامسة أعضاء من جسدها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة أثناء العمل داخل المعرض الذي يملكه المتهم، حاول احتضانها ولامس أجزاء من جسدها، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرا إلى أنه لم يكن يدرك ما يفعله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.