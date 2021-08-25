تمهيدًا لافتتاحها.. رئيس جامعة الأقصر يتفقد آخر التجهيزات بكلية الطب

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية للوقوف على آخر التجهيزات النهائية بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة.

رئيس جامعة الأقصر يتفقد آخر التجهيزات بكلية الطب

رافقه خلال الجولة كل من: الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشحات وكيل الكلية، وجمال السيد، أمين عام الجامعة المساعد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

استعدادات كلية الطب بالأقصر للافتتاح

تفقد رئيس الجامعة أعمال تجهيز المعامل الطبية، وغرف المحاكاة والطب الشرعي والطفيليات ومعمل المهارات وغيرها من المعامل التي تم الانتهاء من تجهيزها، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية وقاعات التدريس وتجهيزها بالشاشات التفاعلية والسبورات الضوئية، ومركز الاختبارات الإلكترونية، واستراحات الطلاب وأعمال التزيين والتشجير وتخصيص سيارتي إسعاف بفناء الكلية.

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استعدادات كلية الطب بالأقصر للافتتاح

وقال الدكتور محمد محجوب، إنه تم الانتهاء تمامًا من تجهيز كلية الطب من كافة الاحتياجات طبقًا للمواصفات القياسية المطلوبة، تمهيدًا لاعتمادها وافتتاحها رسميًا، ومن ثم ستبدأ الدراسة هذا العام بالكلية بنظام التحويل، وبدءًا من العام المقبل سيتم إدراجها في التنسيق.

استعدادات كلية الطب بالأقصر للافتتاح

كما تفقد رئيس جامعة الأقصر أعمال التشطيبات النهائية لمركز الاختبارات الإلكترونية بكلية السياحة والفنادق، والذي سيكون نواة لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية طبقًا للمواصفات العالمية.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة سير المشروعات الجامعية بمدينة طيبة أولًا بأول، للوقوف على نسب التنفيذ وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.

استعدادات كلية الطب بالأقصر للافتتاح

جدير بالذكر أنه استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أمس الثلاثاء، وفدًا من المجلس القومي للمرأة بالأقصر، لبحث سبل التعاون المشترك.

وبحث الجانبان تنظيم قوافل طبية بالاشتراك مع مديرية الصحة بالأقصر لقرى حياة كريمة في كافة التخصصات على أن تهتم في المقام الرئيسي بصحة المرأة، وتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة أعياد أكتوبر بالجامعة، وإنشاء وحدة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة.