الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل مسن على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسى على حفيده

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إخلاء سبيل مسن على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسى على حفيده؛ بعدما تنازل نجله عن البلاغ المحرر ضده.

كشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغاً من أحد الأفراد وزوجته يتهمون فيه مسنا؛ "والد الزوج" بالاعتداء جنسيًا على طفلهم البالغ من العمر 5 سنوات "حفيد المتهم" والتسبب له في نزيف.

وأضافت التحقيقات أن الوالدين يوم الواقعة فوجئوا بالطفل في حالة إعياء شديد وملابسه ملطخة بالدماء، وعقب سؤاله عما حدث معه فروى لهم ما فعله جده، وقد هدده في حالة التحدث لأحد سيقتله، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة، التي تبين منها صحة ما جاء في البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتبين أنه يبلغ من العمر 52 عاما ومتزوج من سيدتين، وقد تم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قسم شرطة الجيزة التحرش تحقيقات النيابة العامة اعتداء جنسي قانون العقوبات اخلاء سبيل تحرير محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

بيان صارم.. «كاف» يرفض منع اللاعبين الأفارقة من المشاركة مع منتخباتهم

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الشمال الأفغانى.. هل تنقلب المعادلات؟

مدحت بشاى

الفقر الروحى وصكوك الغفران

د. بهي الدين مرسي

حصانة العقل أم سلامة النقل؟

ماجد حبته

نور وكرمان.. وكهف الإخوان

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات في صفوف الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال تجمعا سلميا جنوب غزة

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل