قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إخلاء سبيل مسن على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسى على حفيده؛ بعدما تنازل نجله عن البلاغ المحرر ضده.

كشفت تحقيقات النيابة أن رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، تلقى بلاغاً من أحد الأفراد وزوجته يتهمون فيه مسنا؛ "والد الزوج" بالاعتداء جنسيًا على طفلهم البالغ من العمر 5 سنوات "حفيد المتهم" والتسبب له في نزيف.

وأضافت التحقيقات أن الوالدين يوم الواقعة فوجئوا بالطفل في حالة إعياء شديد وملابسه ملطخة بالدماء، وعقب سؤاله عما حدث معه فروى لهم ما فعله جده، وقد هدده في حالة التحدث لأحد سيقتله، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة، التي تبين منها صحة ما جاء في البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، وتبين أنه يبلغ من العمر 52 عاما ومتزوج من سيدتين، وقد تم اقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.