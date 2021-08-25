الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتابع مشروع مستقبل مصر ضمن نطاق «الدلتا الجديدة»

السيسي
السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، والمقدم طيار بهاء الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر".



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الاجتماع تناول "متابعة مشروع مستقبل مصر، والذي يقع ضمن نطاق مشروع "الدلتا الجديدة" وكذلك سبل توفير مياه الري للمشروع من مصادر مختلفة.  

واطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل بنيته الأساسية من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء حيث يهدف مشروع "مستقبل مصر" إلى تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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