إياد نصار: الرئيس السيسي أثبت للجميع دعمه الكبير للفن المصري

أكد الفنان أياد نصار، أن الرئيس السيسي أثبت للجميع خلال الفترة القليلة الماضية دعمه الكبير للفن المصري ومحاولة إظهاره بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها بين دول العالم العربي وحتى في العالم، فأصبحت الأعمال التي تنتج هذه الفترة ليست أعمال عادية بل أعمال لها ثقلها الفني من حيث القضايا التي تثار فيها وكذلك شكل السيناريو الذي أصبح أفضل بشكل كبير عن سابقه، وهو ما يرفع من قيمة العمل نفسه وإيصال مفهومة بشكل مريح للجمهور.

وقال نصار لـ"الدستور"، إن الفن هذه الفترة يشهد طفرة كبيرة على مستوى الإنتاج نفسه، فأصبح هناك أعمال عديدة ذو شكل مغاير من حيث القصة والمضمون وكذلك الواقع نفسه الذي تقدمه هذه الأعمال، وهو ما جعلها ذو اهتمام كبير من قبل الجمهور، فأصبح الفن الآن يصل للجمهور بشكل جيد يتماشى مع العقليات والعصر الحالي الذي أصبح متغاير عما سبق، وأعتقد أن القادم سيكون أقوى بكثير من حيث شكل الانتاج نفسه والأعمال التي سوف يتم تقديمها خلاله.

ورشحت شركة "سينرجي" المنتجة للجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" الفنان إياد نصار للمشاركة في بطولة العمل والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ووافق إياد نصار على المشاركة في بطولة المسلسل بشكل مبدئي على أن تجمعه جلسة عمل بمسؤولية الشركة المنتجة عقب انتهاء عروض مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بدوره في المسلسل قبل التوقيع بشكل رسمي.

واتفق الثلاثي أمير كرارة والمخرج أحمد نادر جلال والمؤلف باهر دويدار على الخطوط العريضة للمسلسل الجديد على أن يبدأ الطاقم التحضيرات مبكرا نظرا لاحتياج العمل للمزيد من الجهد والوقت لخروج العمل في شكل مميز.