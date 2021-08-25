الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: مد أعمال لجان تطعيم العاملين ضد كورونا أسبوع جديد

تطعيم قيادات الوزارة
تطعيم قيادات الوزارة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم مد أعمال لجان تطعيم العاملين الوزارة وهيئاتها المختلفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا لمدة أسبوع جديد، لافتة إلى أنه بداية من الأحد المقبل سيتم نقل طاقم التطعيم الى نادي الزراعيين بالدقي.

أوضحت الوزارة، في بيان الأربعاء أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بعد زيادة إعداد الراغبين في الحصول على اللقاح، والإقبال الشديد من العاملين بالوزارة.

أشار البيان إلى أنه سيتم تحديد يوم لكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، لتمكين العاملين بها من الحصول على اللقاح؛ منعًا للتكدس، وتنظيم العمل.

وتستمر لجان التطعيم في مباشرة أعمالها بالنادي يوميا من الساعه العاشرة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، بشرط ان يتم التسجيل  على رابط وزارة الصحة والسكان، واحضار الكود المكون من 20 رقم، ورقم بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون، والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

-الزراعة أعمال لجان تطعيم العاملين فيروس كورونا أسبوع جديد بنادى الزراعيين بداية الأحد

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