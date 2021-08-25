وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة روسيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا التى استغرقت عدة أيام؛ لحضور الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية - الروسية المشتركة للتعاون العسكرى بالعاصمة الروسية موسكو.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بحضور مراسم الافتتاح الرسمى للمنتدى الدولى العسكرى الفنى (الجيش 2021) بمعرض الجيش الروسى الذى تضمنت فعالياته افتتاح رسمى لمنتدى المباريات الحربية فى روسيا.

والتقى وزير الدفاع نظيره الروسي سيرجى شويجو، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

عقب مراسم الاستقبال، ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد وزير الدفاع، خلال انعقاد الجلسة العامة الختامية للاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية الروسية المشتركة للتعاون العسكرى اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا الاتحادية، معربًا عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه، أشار وزير الدفاع الروسى إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر كونها دولة محورية وحليفًا استراتيجيًا مهمًا بمنطقة الشرق الأوسط.

فى نهاية اجتماعات الجلسة العامة الختامية، وقّع وزيرا الدفاع لكلا البلدين بروتوكول تعاون مشتركًا فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية.