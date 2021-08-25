الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوجه بتكامل مشروع مطار العلمين مع خطة الدولة لدعم السياحة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية والغربية، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية، والعميد قايد عيد بالقوات الجوية، إلى جانب مجموعة من السادة رؤساء كبرى شركات المقاولات المصرية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع تطوير مطار العلمين الدولي".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على مشروع تطوير مطار العلمين ليصبح مطارًا دوليًا ذكيًا يعتمد على أحدث التكنولوجيا ويحتوى على كافة الخدمات، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطيران والمطارات الدولية، وذلك استثمارًا للموقع الجغرافي المميز للمطار ومدينة العلمين الجديدة، والذي يؤهل مطار العلمين ليصبح محورًا رئيسيًا للنقل الجوي والتجاري واللوجستي لجميع دول العالم، حيث يقع المطار على حوض البحر المتوسط، بما يمكنه كذلك من ربط شمال إفريقيا وجنوب أوروبا سياحيًا واقتصاديًا وتجاريًا.

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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