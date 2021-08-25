محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 92.25%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثانى للعام الدراسى 2020 /2021 بحضور مجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة .



وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 92.25%، حيث بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثانى طالبا وطالبة وبلغ إجمالى عدد الحاضرين طالبا وطالبة بإجمالى عدد ناجحين 23261 طالبا وطالبة.



وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 94.12% حيث حضر 34 طالبا وطالبة ونجح منهم 32 طالبا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 100%.