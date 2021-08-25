نائب محافظ بني سويف في جولة بقرى مشروعات «حياة كريمة»

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف اليوم الأربعاء، مركز ببا لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات حياة كريمة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى وفي إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والتزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

نائب محافظ بني سويف

وتابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع توسعة مدرسة الفقاعي واستمع لشرح موجز عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التعليم بالمركز،حيث تم الانتهاء من إنشاء الجناح الجديد بالمدرسة على مساحة 298 متراً والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية،في حين الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة وترميم 2 مبنى "ابتدائي وإعدادي" بقرية الفقاعي.

ويجري العمل لإنشاء جناح جديد بمدرسة كفر جمعة الابتدائية أعمال توسعة على مساحة 175مترا، وذلك ضمن 19 مشروعاً يتم تنفيذها في قطاع التعليم بقرى ببا بتكلفة 90 مليون جنيه تقريباً، فيما تُجرى حاليا أعمال طرح وإسناد 14 مشروعا آخراً بتكلفة تزيد عن 72 مليون جنيهاً

نائب محافظ بني سويف

وتفقد "حبش" الأعمال الجاري تنفيذها لمد وتدعيم شبكة المياه بقرية سدس، والتي تشمل تغيير المواسير الاسبستوس ومد الخدمة للمناطق المحرومة، ضمن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تخدم أهالي قرى طرشوب، على كيلاني، زاوية الناوية، سدس، صفط راشين، القرامنة، غياضة الشرقية.

كما تابع نائب محافظ بني سويف سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بسدس، بنسبة التنفيذ 25%، والذي يتم إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى (جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية صفط راشين) في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ويضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ،مكتب تموين، شهر عقاري بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

نائب محافظ بني سويف

وفي ختام الزيارة عقد نائب محافظ بني سويف اجتماعا بمركز شباب سدس، حضره أعضاء لجنة التنمية المتكاملة الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات وطرح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتذليل بعض العقبات التي تواجه التنفيذ والرد على بعض الاستفسارات بشأن آليات التنسيق بين الجهات المشاركة في أعمال تنفيذ المشروعات، فضلا ً عن مناقشة بعض المطالب والمشكلات التي تم طرحها أثناء اللقاء في عدد من القطاعات والمرافق.

وأكد نائب المحافظ أنه سيتم عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها بالتنسيق بين الجهات والأجهزة المختصة.

نائب محافظ بني سويف

نائب محافظ بني سويف

نائب محافظ بني سويف