بيومي فؤاد يستأنف تصوير «عودة الأب الضال»

يستأنف الفنان بيومي فؤاد تصوير مشاهد مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" غدًا الخميس، ومن المقرر عرضه خلال موسم الشتاء المقبل.

وقال مصدر داخل فريق العمل لـ “الدستور” إن صناع المسلسل قرروا استئناف التصوير خلال هذه الفترة قبل سفر بيومي فؤاد إلى الخارج، مشيرًا إلى أنهم لم يتبقى لهم سوى ثلاثة أيام فقط، على أن يرفع المخرج أحمد عبدالعال شعار فركش خلال الأسبوع المقبل، ويتفرغ بعدها للانتهاء من مونتاج العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب بيومي فؤاد عدد كبير من الفنانين ومنهم عبير صبري، شادي الفونس، خالد منصور، نور قدري، أوتاكا، أميرة هاني، وهاجر عفيفي، وإيمان السيد وشاهيستا سعد، هاجر عفيفي، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبدالرحمن «توتا»، ومحمد علي رزق وعدد آخر من النجوم، وتأليف أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال.

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصصًا مختلفة بشكل كوميدي، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبوالسعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبدالعال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدًا ثم مخرجًا منفذًا مع عدد كبير من المخرجين.

جدير بالذكر أن مسلسل "عودة الأب الضال" ليس العمل الأول الذي شارك فيه المؤلف محمد أبوالسعد، فسبق وشارك في مسلسل "خيانة عهد" بدور بعيد كل البعد عن الكوميديا، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بظهوره ضمن الأحداث رغم مشاركته في مشاهد قليلة، كما أنه شارك في مسلسل حسن الرداد "الزوجة 18" بشخصية ضابط بشكل كوميدي لايت.

من جهة أخرى، يشارك الفنان بيومي فؤاد خلال موسم الشتاء المقبل بمسلسلين وهما "عودة الأب الضال" و"المماليك" واللذين سينضمان إلى الأعمال الدرامية الـ “أوت أوف سيزون” والتي تتضمن 60 حلقة وتعرض خلال موسم الشتاء المقبل.