سهر الصايغ تنتهي من تصوير حكاية «بيت عز» بالمقطم

تواصل الفنانة سهر الصايغ تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" حيث تخوض بطولة حكاية "بيت عز" والمقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال المؤلف محمد أبو السعد في تصريح لـ"الدستور" إنه من المقرر تصوير آخر مشهد اليوم الأربعاء داخل ديكور العمل بمنطقة المقطم، مشيرًا إلى أن المخرج أحمد يسري يرفع شعار فركش ليتفرغ بعد ذلك لمونتاج الحلقات الأخيرة منه قبل انطلاق عرضه، ويصبح جاهزًا بالكامل.

"بيت عز" أولى حكايات مسلسل "إلا أنا 2"، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كلا من رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي.

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من حكاية “بيت عز” عبر قناة DMC العامة، وقناة DMC دراما، وتدور أحداث الحكاية في إطار اجتماعي عائلي.

وكان نجوم مسلسل "إلا أنا" بدأوا تصوير أولى مشاهد الحكاية الأولى في الجزء الثاني في أواخر شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

ويتكون الجزء الجديد من مسلسل "إلا أنا" من 6 حواديت كل حدوتة تدور في 10 حلقات، وتقوم الشركة حاليًا بترشيح أبطال الحواديت والمؤلفين والمخرجين للتعاقد معهم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول على الشاشة.

والمسلسل تم عرض حكاياته كالتالي أولاها حكاية "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"ربع قيراط" بطولة ريهام عبدالغفور و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض، و"أول السطر" بطولة درة.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.