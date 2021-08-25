نبيلة مكرم لسفراء الأزهر: لن نسمح بالمتاجرة بكرامة المواطن المصري

شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في اللقاء الشهري لبرنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، والذي تناول موضوع الهجرة غير الشرعية بمفهوم جديد وذلك في إطار دعم المنظمة وجامعة الأزهر لجهود الدولة المصري، في كل مجالات الحياة. وتعد زيارة السفيرة هي الأولى من نوعها لجامعة الأزهر.

وأعربت نبيلة مكرم في بداية حديثها عن تشرفها وسعادتها بتواجدها بجامعة الأزهر وبدعوتها من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر للحوار والتعاون حول هذا الموضوع الهام حول" الهجرة غير الشرعية".

كما أعربت الوزيرة عن تقديرها وامتنانها للإمام الأكبر أحمد الطيب، مؤكدة أن هذا اللقاء هو بداية لتواصل مستمر مع جامعة الأزهر والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ودعم جهودها من أجل إثراء مسيرة البناء والتنمية في المرحلة الراهنة للبلاد.

وأوضحت السفيرة أنه في ٢٠١٦، أعلن الرئيس السيسي نجاح الدولة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بفضل القيادة السياسية الحكيمة في التعامل والتنسيق ما بين أجهزة الدولة كلها كوزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الهجرة، ووزارة التضامن، ومنظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة، موضحة أنه بإعلان الرئيس 2016، من خلال مؤتمر الشباب العالمي.

كما ثمنت الوزيرة مبادرة "حياة كريمة" والمشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر الآن التي من شأنها أن يتم نشر التنمية ودفع عجلة الاقتصاد للإمام في كل ربوع الوطن.

كما تطرقت الوزيرة في كلمتها إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية، وقالت: إن الدولة بكل مؤسساتها تقف ضد الهجرة غير الشرعية؛ لأننا لن نسمح بالمتاجرة والمساس بكرامة المواطن المصري.

كما أكدت أن العامل المصري مطلوب في الخارج لعدة عوامل، مثل: الخبرة والأمانة والاندماج في المجتمع؛ لذا يجب تدريب الشباب الراغبين في الهجرة، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال طبيعة ثقافة المجتمع الذي يذهب إليه، فقانون تجريم الهجرة غير الشرعية إنما يُعاقب المتسببين في هذه الهجرة.

أوضحت أن الدولة تقف مع بعض المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية من خلال المشاريع المتنوعة لتوجد فرصا بديلة للعمل، مثل: بيت الغزل الذي افتتحه الرئيس السيسي ومشروع المزارع السمكية، وذلك من أجل توفير فرص عمل في محافظة كفر الشيخ باعتبارها أكبر المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وتناولت تعاون الوزارة مع رئيسة المجلس القومي للمرأة للحديث مع النساء في المجتمع من منظور ديني للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأدوار الداعيات والراهبات في مبادر قرع الأبواب.