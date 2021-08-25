الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استمرار أعمال التطوير بنادي المحامين في 6 أكتوبر (صور)

نادي المحامين
نادي المحامين

نشرت نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية مجموعة من الصور لأعمال تطوير نادي محامي 6 أكتوبر، تنفيذًا للمهام وأولويات الإصلاح الموكلة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي طبقًا لاجتماعه الأول في السبت 25 يوليو الماضي، برئاسة  جمال عمر، نقيب محامي جنوب الجيزة، ورئيس مجلس إدارة النادي، وتوجيهات النقيب العام رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

وأعرب مجلس الإدارة عن اعتذاره على التأخير في إتمام إصلاح النادي وإعادة تشغيله بالشكل الذي يليق بمحامي جنوب الجيزة، ويشرف محامي مصر، واعدًا بسرعة الانتهاء من الإصلاحات، تمهيدًا لاستقبال المحامين.

وصرح جمال عمر، بأن كل عضو في مجلس إدارة النادي قد تسلم ملفًا لإعداد تقرير عام ومفصل وخطة عمل في إجراءات تطوير النادي بالكامل، مؤكدًا أن النادي سيكون مستعدًا لاستقبال المحامين في خلال أربعة أشهر على الأكثر، ومن المقرر أن تنتهي جميع إصلاحاته وتطويره في خلال عام واحد.

نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية
نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية
نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية
نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية
نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية
نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية
نقيب المحامين رئيس مجلس إدارة محمد عبدالوهاب شيخ أعمال التطوير رجائي عطية مجلس النقابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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