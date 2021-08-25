«التخطيط» توضح مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخطة 2021/2022

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أهم مستهدفات قطاع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بخطة التنمية المستدامة للعام المالى الحالى 2021/2022، والتى تمثلت فيما يلى:

خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة.

تراجع معدل التضخم السنوى الإجمالى إلى 6%.

خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%.

تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.

خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5%.

الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بن أقاليم الجمهورية.

زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل.

تحقيق معدل نمومرتفع للناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 5.4%.

زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة 3.4%.

مضاعفة معدل الادخار إلى 11.2%.

زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%.

ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 7 مليار دولار.

تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى 19.5 مليار دولار.

تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 30 مليار دولار.

تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتبلغ 42 مليار دولار فى نهاية عام الخطة.

زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار.

تنامى إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار.

تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والثروات المعدنية بما يتوافق ومعدلات النمو الاقتصادى المستهدفة.

تأمين إمدادات البترول والغاز الطبيعى من خلال التوسع فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنويع المصادر.

تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات لرفع معدلات الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة الإنتاج.

تسريع معدلات تنفيذ مشروعات توصيل الغاز للمنازل.

تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والزيت الخام.

ترشيد استخدامات الغاز الطبيعى والبترول والعمل على تعديل مزيج الطاقة.

توجيه الدعم الخاص بالمنتجات البترولية للفئات والقطاعات المستحقة.

زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى 1.31 تريليون جنيه.