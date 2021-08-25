الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرية البرتغالية تعترض سفينة تقل 127 مهاجرًا غير شرعي

مهاجرًا غير شرعي
مهاجرًا غير شرعي

ذكرت هيئة البحرية الوطنية (AMN) البرتغالية، أن الشرطة البحرية التابعة لها اعترضوا سفينة تقل 127 مهاجرًا غير شرعي على بعد 74 كيلومترًا من منطقة "سانتا ماريا دي لوكا" بجزيرة صقلية جنوب إيطاليا.


وأشارت الهيئة، في بيان اليوم، إلى أن عناصر مجموعة العمل بالشرطة البحرية اعترضوا السفينة، يوم الإثنين الماضي، ورافقوها إلى ميناء جاليبولي الإيطالي، حيث نزل المهاجرون هناك.


وأضافت أن سفينة المهاجرين كانت تُقل ثلاثة أفراد يشتبه في أنهم مسئولون عن تسهيل مرور المهاجرين إلى إيطاليا.


وذكرت وكالة الأنباء البرتغالية، اليوم، أن العملية جرت بعد إنذار أطلق من خلال مركز التنسيق الدولي في روما أفاد بوجود سفينة يشتبه في أنها تحمل مهاجرين قبالة منطقة "سانتا ماريا دي لوكا" بجزيرة صقلية.


وأوضحت أنه جرى اعتراض السفينة من قبل عناصر من الشرطة البحرية البرتغالية التي تعمل في نطاق عملية "ثيميس" بوسط البحر الأبيض المتوسط، بهدف دعم وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).


يذكر أن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) أطلقت عملية جديدة في وسط البحر الأبيض المتوسط، لمساعدة إيطاليا في السيطرة على سواحلها تحت اسم (ثيميس) بهدف السيطرة على تدفقات الهجرة المنطلقة من مناطق شمال إفريقيا وتركيا وألبانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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