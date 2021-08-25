الأربعاء 25 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الروسي: العلاقات بائسة بين موسكو والاتحاد الأوروبي

لافروف
لافروف

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، علاقات بلاده بالاتحاد الأوروبي بـ"البائسة" نتيجة ما وصفه بسياسة بروكسل الهادفة إلى ردع روسيا.


وقال لافروف- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبيرغ، في فيينا اليوم الأربعاء وأوردته قناة إخبارية- إنه ناقش مع نظيره النمساوي خلال محادثاتهما الوضع في القارة الأوروبية، بما في ذلك الحالة البائسة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.


وأضاف أن الاتصالات بين موسكو والاتحاد تقلصت إلى أدنى حد نتيجة، وقال: "من جهتنا أعربنا عن استعدادنا لتطوير حوار براغماتي مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء فيه، في أجواء من المساواة والاحترام المتبادل حصريا، والبحث عن تفاهمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك".


وتدهورت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية النزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) والوضع حول شبه جزيرة القرم بعد انضمامها إلى روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم هناك في مارس عام 2014.


وفرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا بعد اتهامها بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، وأعلنت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، إضافة إلى رفضها اتهامات غربية أخرى موجهة إليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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