الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الوفاء وحفظ الجميل».. نص خطبة الجمعة المقبل مترجمة إلى 9 لغات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة المقبل تحت عنوان “الوفاء وحفظ الجميل" مكتوبة.

شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ونشرت الأوقاف نص خطبة الجمعة المقبل "الوفاء وحفظ الجميل" مترجمة إلى 9 لغات أجنبية، من خلال عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية.

وزارة الأوقاف الوفاء وحفظ الجميل موضوع الخطبة نص خطبة القافلة الدعوية المشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

من هى ركين سعد التى تصدرت «تريند» تويتر بسبب «مدرسة الروابي للبنات»؟

الزمالك يتسلم درع الدورى فى مباراة البنك الأهلى الجمعة المقبل

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

التحرش وقرارات الرئيس

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

يؤدى صلاة الفجر.. كيف استعد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاجتماعاته في أمريكا؟

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها