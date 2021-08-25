«الوفاء وحفظ الجميل».. نص خطبة الجمعة المقبل مترجمة إلى 9 لغات

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة المقبل تحت عنوان “الوفاء وحفظ الجميل" مكتوبة.

شددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكدت وزارة الأوقاف ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ونشرت الأوقاف نص خطبة الجمعة المقبل "الوفاء وحفظ الجميل" مترجمة إلى 9 لغات أجنبية، من خلال عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية.