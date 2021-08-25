«جوجل» تتوسع في ميزة الرد الذكي لاقتراح الردود على التعليقات في محرر المستندات

ذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن شركة "جوجل" تتوسع في ميزة الرد الذكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح الردود على التعليقات في محرر المستندات الخاص بالشركة.



وأوضح الموقع، أنه سيتم طرح الميزة في الأسابيع المقبلة لجميع المستخدمين وسيتم تشغيلها افتراضيًا.



كما تتيح جوجل للمستخدم تعطيل تلك الميزة عبر الدخول إلى الأدوات ثم تفضيلات وتعطيل اختيار إظهار اقتراحات الرد الذكي.

وتتباين ردود الفعل على هذه الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بينما يستمتع البعض براحة استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم تلك العبارات اللفظية الصغيرة التي تحافظ على دوران عجلة الحياة في مكان العمل بسلاسة ("هذا مثالي، شكرًا لك!").