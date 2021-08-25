«الأوقاف» تنشر خطبة الجمعة «الوفاء وحفظ الجميل» مترجمة إلى 9 لغات

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "الوفاء وحفظ الجميل"، وترجمتها إلى 9 لغات أجنبية، من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية.

للاطلاع على ترجمة الخطبة أضغط هنا http://ar.awkafonline.com/?p=140473

يأتي ذلك في إطار واجب وزارة الأوقاف التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرص الوزارة على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى محافظة القليوبية، وتضم 10 علماء: 5 من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء الأوقاف؛ ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: "الوفاء وحفظ الجميل"، وذلك فى إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف ، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التى دعا إليها ديننا الحنيف.

المشاركين في القافلة