جامعة حلوان تطرح برنامج «الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية»

تقدم كلية البحوث والدراسات البينية جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، "برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية" والذي يعد الأول من نوعه في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال الصناعات الإبداعية والثقافية، وهو برنامج حصري تم تصميمه من خلال جهود مشتركة لأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في مجالات الفنون الجميلة، التجارة وإدارة الأعمال، السياحة والفنادق والإعلام، بهدف تأهيل خريجين لديهم مهارات منفردة وخبرات ثقافية ومهنية متنوعة ومتكاملة، وتطبيق المعرفة الأكاديمية في المجال العملي لإدارة الصناعات الإبداعية والثقافية على الصعيد المحلي والعالمي.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة إيمان النشار، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، أنه يتم خلال البرنامج دراسة مقررات أساسية بالإضافة إلى مجموعة متفردة من المقررات الاختيارية في ثلاث مجالات وهي (إدارة الأعمال - الثقافة والفنون - الإعلام والسياحة) لتحقيق التكامل المعرفي اللازم للخريجين في مجال إدارة الإبداع والصناعات الثقافية.

ويخدم البرنامج جميع الهيئات والمؤسسات التي تهتم بمجال الاقتصاد الإبداعي من خلال تقديم أنشطة ثقافية متنوعة، يعد هذا المجال أحد الاهتمامات العالمية السائدة في سوق الاقتصاد العالمي والذي من شأنه التأثير المباشر على الاقتصاد القومي للدول، ومن أمثلة هذه الجهات دور الأوبرا والمسارح والقنصليات الثقافية، والشركات السياحية والوكالات الإعلامية والإدارات المعنية في وزارات الثقافة والإعلام والسياحة والتجارة.

وأوضحت الدكتور رانيا الحلو، بقسم التصوير في كلية الفنون الجميلة، صاحبة فكرة البرنامج الدراسي، أنه يتميز بالتفرد والمهنية في مجالات إدارة الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية، مشيرة إلى أن البرنامج قد صمم ليحقق لدارسيه في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراة المرونة في اختيار المقررات من 3 مجموعات من العلوم (الإدارة - الثقافة والفنون - الإعلام - السياحة) وفقا لاحتياجاتهم المهنية، بما يضمن استفادة مزدوجة على الصعيد المعرفي والمهني)، ويتيح تصميم البرنامج تطبيق أحدث أساليب التعليم باستخدام أساليب التدريس المبتكرة القائمة على توسيع معارف ومدارك الدارس للوصول به إلى مهارات التفكير الإبداعي سواء على المستوى الفردي أو الجماعي في إطار تطبيقي واقعي.

ويفتح برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية للدارسين مجالات عمل جديدة في إدارة المؤسسات الثقافية أو المراكز الإعلامية، إدارة المجلات والمحطات التليفزيونية والإذاعية والمعارض الفنية، وإدارة المشروعات الثقافية، بالإضافة إلى إمكانية التسويق في أي مجال من المجالات الفنية والثقافية، والعمل على وضع السياسات الثقافية للمنشآت والمؤسسات، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية في مجالات السينما والمسرح والفنون والسياحة والإعلام، بالإضافة إلى التأهيل للعمل في مجال خبراء الاقتصاد الثقافي، والتأهيل للعمل في مجال التقييم الفني، والتأهيل للعمل في مجال الخبراء القانونيين للمؤسسات والأعمال الفنية والثقافية.

ويستطيع التقدم للالتحاق بالبرنامج الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو مايعادلها في التخصصات التالية الفن والتصميم، والنقد الفني، والهندسة المعمارية، الموسيقى وفنون الآداء، الدراما والمسرح، السينما، الفن الشعبي، وعلم الاجتماع، الإعلام، السياحة والتراث، إدارة الأعمال.