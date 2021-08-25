محافظ أسوان لمسئولي المحليات: الأولوية للمناطق الشعبية في النظافة وإزالة الإشغالات

في توجيهاته اليومية لمسئولى المحليات أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إعطاء الأولوية في أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات وغيرها للمناطق السكنية الشعبية بمختلف المراكز والمدن، وهو الذى يتوازى مع سرعة التدخل والاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية والتي كان من أبرزها قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإزالة 4 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة في المهد بمساحة 800 م2 وذلك بمنطقة حى الصداقة الجديدة، كما تم أيضًا رفع تراكمات ومخلفات بمنطقة الحصايا بجوار مدرسة عمر بن الخطاب ، فيما تم التدخل لإصلاح أحد الكسورات في خط مياه الشرب بمنطقة الامبركاب بخور عواضة.

حملة إزالة تعدى

وكلف المحافظ المسئولين بإزالة تراكمات ومخلفات وكميات من الهيش بإجمالى 40 طن خلف عمارات التأمين الأهلية بطريق السادات لتلافى وقوع أي حرائق بها والحفاظ على سكان المنطقة من أي أضرار، مع القيام بزيادة صناديق وحاويات جمع القمامة والمخلفات، وتم أيضًا إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بحي العاشر من رمضان بمدينة أبو سمبل السياحية والتي ساهمت في استرداد مساحة 300 م2 من أيدي المعتدين والمخالفين.

حملة إزالة تعدى

بينما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية برفع كميات من التراكمات والمخلفات بإجمالى 25 طن في ظل الاهتمام المتواصل بالمظهر العام والارتقاء بمستوى النظافة، وبالتوازي مع ذلك نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة إزالة فورية لأحد التعديات على أملاك الدولة بالمدينة بمساحة 200 م2، وقد تم مصادرة الطوب ومواد البناء بعد تنفيذ الإزالة، بجانب رفع كميات من التراكمات والأتربة والقمامة بإجمالى 20 طن.

حملة إزالة تعدى

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتقليم الأشجار لإضفاء الشكل الجمالى على كافة أنحاء المدينة.

حملة إزالة تعدى

جدير بالذكر أن لتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم بالمحافظة بإنشاء وفتح مدارس تجريبية دولية وتطبيقية وتكنولوجيا.. كان هو محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، علاوة على المهندس ممدوح الشيخ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.