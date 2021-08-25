الأربعاء 25 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان لمسئولي المحليات: الأولوية للمناطق الشعبية في النظافة وإزالة الإشغالات

حملة إزالة تعدى
حملة إزالة تعدى

في توجيهاته اليومية لمسئولى المحليات أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إعطاء الأولوية في أعمال النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات وغيرها للمناطق السكنية الشعبية بمختلف المراكز والمدن، وهو الذى يتوازى مع سرعة التدخل والاستجابة للشكاوى والمطالب الجماهيرية والتي كان من أبرزها قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بإزالة 4 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة في المهد بمساحة 800 م2 وذلك بمنطقة حى الصداقة الجديدة، كما تم أيضًا رفع تراكمات ومخلفات بمنطقة الحصايا بجوار مدرسة عمر بن الخطاب ، فيما تم التدخل لإصلاح أحد الكسورات في خط مياه الشرب بمنطقة الامبركاب بخور عواضة.

IMG-20210825-WA0013
حملة إزالة تعدى

وكلف المحافظ المسئولين بإزالة تراكمات ومخلفات وكميات من الهيش بإجمالى 40 طن خلف عمارات التأمين الأهلية بطريق السادات لتلافى وقوع أي حرائق بها والحفاظ على سكان المنطقة من أي أضرار، مع القيام بزيادة صناديق وحاويات جمع القمامة والمخلفات، وتم أيضًا إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بحي العاشر من رمضان بمدينة أبو سمبل السياحية والتي ساهمت في استرداد مساحة 300 م2 من أيدي المعتدين والمخالفين.

IMG-20210825-WA0016
حملة إزالة تعدى

بينما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دراو بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية برفع كميات من التراكمات والمخلفات بإجمالى 25 طن في ظل الاهتمام المتواصل بالمظهر العام والارتقاء بمستوى النظافة، وبالتوازي مع ذلك نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة إزالة فورية لأحد التعديات على أملاك الدولة بالمدينة بمساحة 200 م2، وقد تم مصادرة الطوب ومواد البناء بعد تنفيذ الإزالة، بجانب رفع كميات من التراكمات والأتربة والقمامة بإجمالى 20 طن.

IMG-20210825-WA0015
حملة إزالة تعدى

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة كلابشة بتنفيذ أعمال النظافة العامة وتقليم الأشجار لإضفاء الشكل الجمالى على كافة أنحاء المدينة. 

IMG-20210825-WA0017
حملة إزالة تعدى

جدير بالذكر أن لتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع التعليم بالمحافظة بإنشاء وفتح مدارس تجريبية دولية وتطبيقية وتكنولوجيا.. كان هو محور لقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد وأحمد شعبان، علاوة على المهندس ممدوح الشيخ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

أسوان إشغالات تعديات الإشغالات حالات تعدي سكنية أعمال النظافة أراضي املاك الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

الأكثر قراءة

«الوزير جابلي حقي».. طالب «صفر العربي» يشكر طارق شوقي

«الجامعات تستوعب الجميع».. وزير التعليم العالى يزف بشرى لطلاب الثانوية العامة

عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

الزمالك يحسم موقفه من التجديد لـ بنشرقي وضم حسام حسن

مصر الأعلى نموًا على مستوى العالم بمؤشر القواعد التنظيمية لمحافظ الهاتف المحمول

ماذا قال محمود الخطيب للاعبي الأهلى بعد خسارة الدوري؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا حققت قمة الملك عبدالله الثاني- الرئيس بوتين؟

إبراهيم داود

نظرية كورونا

ماجد حبته

رؤية الهلال.. نهاية صداع مزمن

جلال حمام

حتى لا ينخدع شبابنا مرة أخرى

لواء. محسن الفحام

رؤية خبير.. "المستريح" بين الوعى والتوعية

مؤمن المحمدي

اليوبيل القطني

جمال-أسعد

أفغانستان ونحن

ثروت الخرباوي

سلامٌ للعذراء رغم أنف الإخوان

صور

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

صور.. استقبال المصريين العائدين من أفغانستان

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل وفاة نائب عربي في الكنيست: رحيله يؤثر على حكومة إسرائيل

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها

ذهبية بارالمبية لـ"إسرائيل": السباح "إياد شلبى" يحقق المركز الأول فى طوكيو