الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الأعيان الأردني يلتقي وزير خارجية صربيا

رئيس مجلس الأعيان
رئيس مجلس الأعيان الاردني

بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وزير خارجية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش، والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي مضى 70 عاما على التبادل الدبلوماسي بينهما.

وقال الفايز، بحضور مساعدة رئيس المجلس العين علياء بوران ورئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين العين ناصر اللوزي، إن الملك عبدالله الثاني يقود بنفسه السياسة الخارجية الأردنية القائمة على الوسطية والاعتدال وإحلال السلم الدولي، وتمكين الشعوب من العيش بأمن واستقرار.

وأكد رئيس مجلس الأعيان أن الأردن يحظى بعلاقات استراتيجية وقوية مع مختلف دول العالم، وأن الملك يحرص دوما على توطيد أواصر العلاقات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والبناء عليها لتشمل مختلف المجالات وشتى القطاعات بما يصب في مصلحة الشعوب.

وأشار الفايز إلى لقاء الملك مع الرئيس الأميركي جو بادين في واشنطن، حيث ناقش عدة محاور تصدرها الصراع العربي الإسرائيلي، والتأكيد على أن إنهاء الصراع يكون بحل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وإنهاء الأزمة السورية.

ودعا الفايز إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية بين البلدين الصديقين، على أساس الاستفادة من إمكانيات البلدين وما يتوفر فيهما من فرص استثمارية تدفع بالعجلة الاقتصادية لكليهما قدما.

بدوره، تحدث وزير خارجية صربيا عن أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع بلاده مع المملكة والتي تعود جذورها إلى عام 1951، والبناء عليها.

وأكد الوزير الصربي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التي تمتد لنحو 70 عاما مع الأردن، والبناء عليها في مختلف المجالات عبر تكثيف الزيارات لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وعبر عن سعادته لزيارة الأردن الأولى من نوعها لوزير خارجية في بلاده، لافتا إلى أن الزيارة جاءت لأهمية مكانة الأردن وموقعه الإقليمي والدولي.

وزير خارجية التعاون الاقتصادى الملك عبدالله الثاني دبلوماسي العلاقات الثنائية الخارجية الاردنية سور تعزيز العلاقات الثنائية لدول رئيس لجنة الشؤون العربية

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وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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