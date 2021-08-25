«التخلص من الوزن الزائد».. كيف تحسن الرياضة من صحة مرضى السكري؟

تحفز ممارسة الرياضة جسم الإنسان لاستكمال حياتة اليومية، لذلك يجب علي كل شخص عمل تمرينات للحفاظ علي لياقته البدنية، فالرياضة ضرورة للحد من الإصابة بالأمراض، لكن بالنسبة لمرضى السكر قد تكون مهمة للغاية للحفاظ على مستوى السكر في الدم.





ويجب علي مريض السكر أختيار اوقات محددة غير متباعدة للحفاظ علي معدل السكر في الدم وحتي لا يصاب باي خلل وظيفي في البنكرياس.





يعتبر السكري الأول هو مرض يقوم الجهاز المناعي خلاله بالخلل في خلايا بيتا بداخل البنكرياس غير معلومة المصدر ولم نتوصل للأسباب حتي يومنا هذا، ويتم الإتلاف لدي صغار السن لأطفال بسرعة وتستغرق مدة من أسابيع حتى بضعة سنين، لكن عند كبار السن تدوم فترات عديدة.





مراحل الإصابة بالمرض





يمكن الإصابة بالمرض في أي مرحلة من العمر، لكنه يظهر في سن الطفولة أو المراهقة، فمعظم الاصابات من النوع الأول بالسكري تظهر في سن متقدم.



ويعتبر السكري الثاني مرض يتم من خلال القضاء علي خلايا بيتا في البنكرياس ويرجع لأسباب وراثية بجانب بعض العوامل الخارجية .



وتعد نسبة إصابة شخص يتمتع بوزن صحّي ولياقة بدنية جيدة ضعيفة جدا حتى وإن كان لديه هبوط في إفراز الانسولين، لكن احتمال إصابة شخص لا يمارس الرياضة تكون كبيرة، لانة أكثر عرضةً للإصابة بمقاومة الإنسولين وبالتالي بالسكري.



لا يمكن منع الإصابة بمرض السكري، لكن نمط الحياة الصحي الذي يساهم في معالجة مرحلة وأعراض ما قبل السكري الأول، والثاني، أما الحملي يمكن أن يساعد في الوقاية.





طرق الوقاية من مرض السكري





-تناول طعام صحي.



- ممارسة الرياضة بشكل يومي .



- التخلص من الوزن الزائد.



- استخدام أدوية، مثل: "ميتفورمين، وروسيغليتازون"، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لكن ممارسة النشاط البدني يظل العامل الصحي الوحيد للحفاظ علي خلايا الجسم نشطه.