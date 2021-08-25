الأربعاء 25 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي وآخرون في قضية «الجوكر»

المستشار محمد سعيد
المستشار محمد سعيد الشربيني

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني اليوم الثلاثاء، تأجيل  جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجوكر" 28 سبتمبر للشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

وأوضح أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم "الجوكر" والمتهم فيها محمد علي "مقاول" هارب، و102 متهم آخرون، “أنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع “يوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع “فيس بوك” وتطبيق “واتس آب” بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر”.

 

تأجيل الجوكر محمد علي المقاول الهارب محاكمة الدائرة الخامسة ارهاب

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الانحياز للقيمة

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