الأربعاء 25 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الجيش الإسرائيلي: إيران ستمتلك أسلحة نووية خلال شهرين.. ولن نتردد في منعها

وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس

التقى بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، 60 سفيرا لدى تل أبيب، للحديث حول إيران وبرنامجها النووي، والمخاطر الأمنية التي تمثلها، خاصة ضد تل أبيب.

وأكد جنتس أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعاظم قوة إيران في الملف النووي، مشيرًا إلى أن طهران تستطيع صنع أسلحة نووية في غضون شهرين فقط من الآن، بعد امتلاكها المواد اللازمة لذلك.

خطوات إسرائيل ضد إيران

وأشار إلى أن تل أبيب ليست متأكدة ما إذا كانت إيران مستعدة لتوقيع اتفاق جديد يحد من قدراتها النووية، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة وضع خطة بديلة لوقف تطور قدرات طهران فيما يخص السلاح النووي.

وأوضح أن تطور إيران في الملف النووي من شأنه أن يطلق سباح تسليح في العالم كله، خاصةً المنطقة الشرق الأوسط، قائلا: "لا نستبعد أن تتخذ إسرائيل خطوات تمنع إيران من امتلاك قوة نووية هائلة دون أن تتردد فيها".

وتأتي تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي قبل يوم واحد من لقاء نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، غدًا الخميس، داخل البيت الأبيض، لمناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ودفع العلاقات الثنائية بين تل أبيب وواشنطن.

وتعد تلك الزيارة الرسمية هي الأولى التي يجريها بينيت إلى الولايات المتحدة، منذ توليه منصبه كرئيس للوزاراء في إسرائيل خلال شهر يونيو الماضي، فيما أشار مصدر إسرائيلي كبير إن الملف الإيراني سيكون الأبرز في تلك المباحثات.

وأجرى بينيت عدة لقاءات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، بما فيهم وزيري الخارجية والدفاع هناك، وناقشوا الملفات الأمنية والسياسية، وأبرزها الملف النووي الإيراني، وضرورة تعزيز التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

إيران إسرائيل الملف النووي طهران وزير الجيش الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للقيمة

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